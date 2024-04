Estrenos que llegan a servicios de streaming en abril 2024

Un mes más ha llegado, y eso significa que habrán muchos estrenos en el mundo del streaming, pues actualmente hay en el mercado varias opciones que los fans van a disfrutar. Y en este abril de 2024 hay básicamente de todo y para todos, con películas esperadas, animes en español latino y hasta animación de primer. Y para que no tengas que buscar de manera individual, aquí te traemos las listas de los agregados que vamos a tener a lo largo de los próximos 30 días.

Disney+

03 de abril

– Wish: El Poder De Los Deseos

– Spidey & sus sorprendentes amigos: Temporada 3

08 de abril

– Eclipse Across America

10 de abril

– Iwájú

– Miraculous: Las aventuras De Ladybug : Temporada 5

– Winnie The Pooh & Yo: Temporada 1

17 de abril

– La Partitura Secreta: El enigma De plomo

– Pupstruction: Temporada 1

– El fantasma Y Molly McGee: Temporada 2

22 de abril

– Crianza De Tigres

– Secretos De Los Pulpos

24 de abril

– Mickey Mouse Funhouse: Temporada 2

30 de abril

– Miraculous World Paris: Tales of Shadybug and Claw Noir

Prime Video

02 de abril

– La academia

04 de abril

– Música

05 de abril

– Los Indestructibles 4

– Como Conquistar a Billi Walsh

12 de abril

– Golda

11 de abril

– Fallout

12 de abril

– Ourika

18 de abril

– Puppy Love

19 de abril

– Perverso

26 de abril

– Them: The Scare

MAX

01 de abril

– Una Terapia Peligrosa

– Otra Terapia Peligrosa ¡Recaída Total!

– Contagio

– La Cara Del Terror

02 de abril

– Synanon: Fe Letal

04 de abril

– Da Ponte Pra Lá

06 de abril

– Metalocalypse: Army Of The Doomstar

– All american: Temporada 6

07 de abril

– Alex Edelman: Just For Us

10 de abril

– Brandy Hellville And the Cult Of Fast Fashion

15 de abril

– El Simpatizante

19 de abril

– An American Bombing: The Road To April 19th

21 de abril

– Sierra Madre: Prohibido Pasar

22 de abril

– The Jinx (El Gafe): Vida Y Muertes De Robert Durst. Parte 2

25 de abril

– Velma: Temporada 2

27 de abril

– We’re Here: Temporada 4

Netflix

01 de abril

– El Show De Las Bromas Mágina con Justin Willman

04 de abril

– Ripley

03 de abril

– Expedientes De Lo Inexplicable

05 de abril

– La Gran Inclusiva

– La Red Antisocial: De Los Memes Al Caos

– Parasyte: Los Grises

09 de abril

– Neal Brenan: Crazy Good

10 de abril

– ¿Qué hizo Jennifer?

– Antracita

11 de abril

– Como Vuela El Cuervo

12 de abril

– Robo

– Pared Con Pared

17 de abril

– Nuestro Mundo Lleno De Vida

– The Circle: A Social Media Competition

– ¿Juego Limpio O Sucio?

– Aprendiendo A Vivir

19 de abril

– Rebel Moon (Parte 2): La Guerra Que Deja Marcas

25 de abril

– City Hunter

– Los Detectives Difuntos

26 de abril

– El Caso Asunta

– Adiós, Tierra

30 de abril

– Fiasco

Recuerda que todos los shows estarán disponibles durante el mes de abril.

Vía: Netflix

Nota del editor: Definitivamente hay mucho que ver durante este mes. Pero pagar como por cinco plataformas es un poco complicado, por lo que solo me quedaré con lo ofrecido por parte de Netflix, y tal vez siga viendo Sand Land mediante Star Plus.