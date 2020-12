Éstos son los juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en enero de 2021

Con el fin de diciembre en el horizonte, es momento de conocer qué nos depara para el primer mes de 2021. El día de hoy, Xbox ha revelado los juegos que todos los usuarios Games With Gold pueden obtener de forma gratuita en enero del siguiente año.

Una vez más, en esta ocasión contamos con títulos del original Xbox, 360 y One. Para comenzar, entre el 1 y 31 de enero de 2021 podremos conseguir Little Nightmares, un pequeño puzzle enfocado en los terrores de la niñez. Por otro lado, del 15 de enero al 16 de febrero obtendremos Dead Rising, el clásico juegos de zombis de Capcom que no lleva el nombre de Resident Evil.

Por otro lado, entre el 1 y 15 de enero tendremos a nuestra disponibilidad The King of Fighters XIII para el Xbox 360. Por último, del 16 al 31 de enero podremos agregar Breakdown, del original Xbox, a nuestro catálogo de juegos. Te recordamos que estos cuatro títulos se pueden disfrutar en Xbox Series X|S gracias a la retrocompatibilidad.

Esperemos que en un futuro veamos juegos de Xbox Series X|S en la promoción de Games With Gold.

