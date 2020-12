¿Cuándo saldrá Half-Life 3? Un easter egg de Cyberpunk 2077 revele esta información

¿Algún día veremos el lanzamiento de Half-Life 3? Esa es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, Cyberpunk 2077 nos da una pequeña luz de esperanza en esta ocasión. Recientemente, se ha encontrado un easter egg que hace referencia a la legendaria serie de Valve dentro de Night City, en donde, después de varias décadas de espera, la tercera entrega está lista para salir al mercado.

En el universo de Cyberpunk 2077, Half-Life no existe, pero si tenemos a su contraparte, No Life. Al igual que en nuestro mundo, los fans de esta serie han esperado mucho tiempo por una tercera entrega, en específico, 50 años. Afortunadamente, ha llegado la hora de jugar No Life 3, ya que este título sale a la venta ¡MAÑANA!, o al menos eso dice un anuncio que circula por Night City. Esta es la descripción de esta nueva entrega:

“Aún jugando como el fuerte y silencioso Baron Freimensch. Seguimos a Baron mientras se aventura al Círculo Polar Ártico para … Bueno, ¿por qué estropearlo si lo tendrás en tus manos en menos de 24 horas? La esencia: con Alice al lado de Baron, y una palanca de confianza en la mano, esos alienígenas desagradables están en un rudo problema”.

De igual forma, en el juego podemos encontrar una herramienta que se asemeja mucho al arma principal de Gordon Freeman, o como se le conoce en este mundo, Baron Freimensch. Solo esperemos que no tengamos que esperar hasta el 2077 para de verdad jugar Half-Life 3.

Vía: PC Games N