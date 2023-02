Éstos son los juegos que abandonan Xbox Game Pass

Aunque por el momento se desconocen los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante febrero, sí se ha revelado la lista de títulos que, lamentablemente, tendrán que abandonar el servicio en los próximos días.

En las próximas dos semanas, estos son los juegos que ya no estarán disponibles en Xbox Game Pass:

-Recompile

-Skul The Hero Slayer

-The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

-Besiege

-CrossfireX: Operation Catalyst

-Infernax

Es importante mencionar que, aunque no se hace mención de una fecha en específico en estos momentos, la salida de juegos usualmente ocurre los días 15 y 30 de cada mes, por lo que en dos semanas le tendremos que decir adiós a estos títulos. Sin embargo, siempre puedes optar por comprar algunas de estas experiencias en la Microsoft Store con un 20% de descuento.

En temas relacionados, reporte señala que Xbox Game Pass es insostenible. De igual forma, estos son los juegos que llegan a Xbox Games With Gold.

Nota del Editor:

Fuera de CrossfireX: Operation Catalyst, juego que ni siquiera es tan popular, no hay una gran pérdida en esta ocasión. Después de la llegada de Hi-Fi Rush hace unos días, las expectativas de Xbox y Game Pass para el resto del año son bastante altas. Solo nos queda por ver si esto se cumplirá o no.

Vía: Xbox