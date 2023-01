Con febrero, a solo unas horas de distancia, Xbox ha revelado los dos juegos que llegarán sin costo adicional a todos los usuarios que cuentan con una suscripción a Games With Gold. Sin embargo, no esperen algo interesante.

Entre el 1 y el 28 de febrero, todos los usuarios de este servicio podrán descargar For the King, un juego que usualmente cuesta $24.99 dólares. De igual forma, entre el 16 de febrero y 15 de marzo, Guts N Goals, el cual tiene un precio de $14.99 dólares. Ambos títulos se pueden descargar sin costo adicional para todos los usuarios de Xbox Games With Gold.

For the King es descrito como:

“El Rey ha sido asesinado y el reino está en caos. Depende de usted y su banda improvisada ayudar a salvar esta tierra. Juega en modo cooperativo para un jugador, local o en línea y elige mantenerte unido o dividir tu grupo para cubrir más terreno. Lucha en combates rápidos y brutales por turnos usando tus habilidades únicas. Sobrevive a astutos enemigos, trampas ocultas y mal tiempo mientras luchas y exploras para resolver el misterio del asesinato del rey y restablecer el orden en el reino”.

Por su parte, Guts N Goals es:

“¡Juega al mejor juego del mundo al revés y en una pista de patinaje o en la playa! Gut N Goals es un juego de fútbol de estilo arcade en el que puedes golpear a tus amigos mientras intentas anotar. Consigue tu bate y vuélvete smack-tastic en múltiples estadios locos, cada uno con su propia mecánica única. Prueba muchos minijuegos divertidos. ¡Cuidado con las penalizaciones… espera, no hay tarjetas de penalización! ¡Vuélvete loco! Elige entre más de 30 héroes con habilidades de personajes y mantente alerta porque los mutadores aleatorios pueden cambiar tu forma de jugar en cualquier momento”.

Estos dos juegos son de Xbox One, por lo que todos con un Series X|S también podrán disfrutar de estas experiencias. Como recordarán, el año pasado se dejaron de ofrecer juegos de Xbox 360, por lo que la oferta de este servicio disminuyó sustancialmente.

En temas relacionados, Xbox supera a PlayStation en usuarios activos. De igual forma, estos fueron todos los anuncios del Developer_Direct de Xbox.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que PlayStation Plus también ofrece juegos que no valen mucho la pena, esto no sucede tan seguido como en Games With Gold. Han pasado meses sin algún título que valga la pena descargar, y parece que esto seguirá así por mucho tiempo.

Vía: Comicbook