Éstos son los ganadores de los D.I.C.E. Awards 2022

Después de toda una semana de reuniones para diferentes miembros de la industria, D.I.C.E. Summit 2022 llegó a su fin el día de ayer con una ceremonia enfocada en celebrar a los mejores juegos que vimos a lo largo de 2021. Similar a lo que sucedió con The Game Awards, It Takes Two se llevó a casa el gran premio del Juego del Año, aunque no fue el título con la mayor cantidad de victorias.

La ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas (AIAS por sus siglas en inglés) no solo se encargó de entregarle diversos premios a juegos como Returnal, Halo Infinite, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Ratchet & Clank: Rift Apart, el cual se llevó a casa la mayor cantidad de estatuillas, y más, sino que también se dedicó a honrar a Ed Boon de NetherRealm Studios, quien se unió al Salón de la Fama de AIAS en 2022, y a Phil Spencer de Microsoft, quien recibió el Premio a la Trayectoria.

Estos fueron los ganadores de la ceremonia de este año:

Juego del Año

-Deathloop

-Inscryption

-It Takes Two – GANADOR

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Returnal

Logro destacado en animación

-Call of Duty: Vanguard

-Deathloop

-Kena: Bridge of Spirits

-Ratchet & Clank: Rift Apart – GANADOR

-Resident Evil Village

Logro destacado en dirección de arte

-Call of Duty: Vanguard

-Deathloop

-Kena: Bridge of Spirits

-Ratchet & Clank: Rift Apart – GANADOR

-Resident Evil Village

Logro destacado en diseño de personajes

-Deathloop – Colt Vahn

-Kena: Bridge of Spirits – Kena

-Life is Strange: True Colors – Alex Chen

-Ratchet & Clank: Rift Apart – Rivet

-Resident Evil Village – Lady Dimitrescu – GANADOR

Logro destacado en composición de música original

-Deathloop

-It Takes Two

-Kena: Bridge of Spirits

-Psychonauts 2

-Returnal – GANADOR

Logro destacado en diseño de audio

-Forza Horizon 5

-Halo Infinite

-It Takes Two

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Returnal – GANADOR

Logro destacado en historia

-Before Your Eyes

-Inscryption

-Guardians of the Galaxy – GANADOR

-Psychonauts 2

-The Forgotten City

Logro técnico excepcional

-Battlefield 2042

-Forza Horizon 5

-Moncage

-Ratchet & Clank: Rift Apart – GANADOR

-Returnal

Juego de acción del año

-Deathloop

-Halo Infinite – GANADOR

-Metroid Dread

-Returnal

-The Ascent

Juego de aventura del año

-Death’s Door

-It Takes Two

-Guardians of the Galaxy – GANADOR

-Psychonauts 2

-Resident Evil Village

Juego familiar del año

-Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise

-Cozy Grove

-Mario Party Superstars

-Ratchet & Clank: Rift Apart – GANADOR

-Warioware: Get it Together

Juego de peleas del año

-Guilty Gear Strive – GANADOR

-Melty Blood: Type Lumina

-Nickelodeon All-Star Brawl

Juego de carreras del año

-F1 2021

-Forza Horizon 5 – GANADOR

-Hot Wheels Unleashed

RPG del año

–Final Fantasy XIV: Endwalker – GANADOR

-Pathfinder: Wrath of the Righteous

-Shin Megami Tensei V

-Tales of Arise

-Wildermyth

Juego de deportes del año

-FIFA 22

-Mario Golf: Super Rush – GANADOR

-NBA 2k22

-Riders Republic

-The Climb 2

Juego de estrategia/simulación del año

-Age of Empires IV – GANADOR

-Gloomhaven

-Griftlands

-Inscryption

-Loop Hero

Logro técnico de realidad inmersiva

-Lone Echo II – GANADOR

-Puzzling Places

-Resident Evil 4 VR

-Song in the Smoke

-Yuki

Juego de realidad inmersiva del año

-Demeo

-I Expect You To Die 2

-Lone Echo II – GANADOR

-Resident Evil 4 VR

-Song in the Smoke

Logro destacado para un juego independiente

-Death’s Door

-Inscryption

-Loop Hero

-Sable

-Unpacking – GANADOR

Juego móvil del año

-Behind the Frame

-Fantasian

-League of Legends: Wild Rift

-Moncage

-Pokémon Unite – GANADOR

Juego en línea del año

-Back 4 Blood

-Call of Duty: Vanguard

-Final Fantasy XIV: Endwalker

-Halo Infinite – GANADOR

-Knockout City

Logro destacado para diseño de juego

-Deathloop

-Inscryption

-It Takes Two – GANADOR

-Loop Hero

-Ratchet & Clank: Rift Apart

Logro destacado en dirección

-Deathloop – GANADOR

-Inscryption

-It Takes Two

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-The Artful Escape

En temas relacionados, estos fueron los ganadores de The Game Awards.

Nota del Editor:

Mientras que The Game Awards tiene un enfoque más comercial, con diversos anuncios ocupando más espacio que la entrega de premios, el evento de D.I.C.E. se siente como algo más cercano a los Óscar, ya que hay una organización de las artes detrás de la organización, y no hay tráilers o revelaciones de primer nivel que se roben la atención.

Vía: D.I.C.E.