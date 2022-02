Después de años de espera, hace unas semanas se confirmó que Octopath Traveler: Champions of the Continent sí llegará a occidente en un futuro. Ahora, un nuevo tráiler ha confirmado la ventana de lanzamiento para este título móvil, así como un periodo beta para usuarios de dispositivos Android.

Octopath Traveler: Champions of the Continent, el cual funciona como una precuela del juego que vimos en el Nintendo Switch en 2018, llegó a Japón en 2020, y en el verano de este año los usuarios de occidente por fin podrán disfrutar de este RPG. Lamentablemente, no se proporcionó una fecha de lanzamiento exacta. Esta es la descripción que ofrece Square Enix de este título:

“Viaja a través de Orsterra como ‘El Elegido’, y pelea para detener a los insaciables tiranos que buscan desatar la más profunda oscuridad por la tierra. Disfruta de gráficos de alta calidad, combates y una narrativa perteneciente a OCTOPATH TRAVELER en esta precuela para dispositivos móviles”.

Similar a Octopath Traveler, este título cuenta con un estilo visual de 2D-HD. Todas las actividades de exploración, combate y formación de grupos estarán compuestas por el compositor Yasunori Nishiki, quien se encargó de este apartado en el título de 2018. Esperemos tener más información sobre este juego lo más pronto posible.

De igual forma, los usuarios de dispositivos Android ya pueden prerregistrarse aquí para participar en un periodo beta en un futuro. Octopath Traveler: Champions of the Continent estará disponibles en dispositivos iOS y Android en el verano de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar el tráiler de Live A Live, un remake del clásico de Super Famicom con un estilo 2D-HD.

Nota del Editor:

Pese a que estamos hablando de un juego para móviles, Octopath Traveler: Champions of the Continent es una entrega completa. Lo único que me preocupa es la forma en la que este título será monetizado, ya que este es un juego free-to-play en Japón.

Vía: Comunicado oficial