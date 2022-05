Éstos son los estrenos de HBO Max para junio

Con junio a solo unos días de distancia, ha llegado el momento de conocer qué tipo de series, películas y más tiene HBO Max preparados para México y el resto de América Latina a lo largo del próximo mes. En esta ocasión podemos esperar una selección bastante interesante con producciones como ¡Scooby! y más episodios de la cuarta temporada de Westworld.

Series:

-Spring Awakening: Those you’ve known- 1 de junio.

-On my way with Irina Rimes – 3 de junio.

-Irma Vep – 7 de junio.

-Roswell: New Mexico. Temporada 4 – 7 de junio.

-The Janes – 9 de junio.

-Tuca y Bertie. Temporada 2 – 24 de junio.

-Westworld. Temporada 4 – 27 de junio.

-Schitt’s Creek – 28 de junio.

-El p*to Michael Che – 30 de junio.

-Hausen – 30 de junio.

Películas:

-Irma Vep. La película original – 5 de junio.

-El padre de la novia – 16 de junio.

-La película del balcón – 19 de junio.

-¡Scooby! – 25 de junio.

Vía: HBO Max