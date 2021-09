El PlayStation 5 recibió una actualización el día de hoy que finalmente permite a sus usuarios ampliar el almacenamiento de la consola a través de una memoria SSD externa. Vale la pena destacar que no todas las memorias son compatibles con el PS5, así que aquí hemos recopilado algunas que sí lo son, así como sus precios y capacidades.

Crucial P5 Plus

– 2TB | $10 mil 787 pesos

– 1TB | $5 mil 271 pesos

– 500GB | $3 mil 924 pesos

Seagate Firecuda 530

– 2TB | $16 mil 71 pesos

– 1TB | $9 mil 108 pesos

– 500GB | $6 mil 467 pesos

Samsung 980 Pro

– 2TB | $9 mil 769 pesos

– 1TB | $8 mil 434 pesos

– 500GB | $6 mil 124 pesos

– 250GB | $4 mil 632 pesos

Western Digital WD_Black SN 850

– 2TB | $10 mil 606 pesos

– 1TB | $5 mil 599 pesos

– 500GB | $3 mil 917 pesos

Gigabyte AORUS Gen4 7000s

– 2TB | $13 mil 807 pesos

– 1TB | $8 mil 593 pesos

Estas son algunas de las mejores SSDs que puedes encontrar para el PS5 en nuestro territorio, y aunque es posible que adquieras alguna otra que no esté listada aquí, asegúrate de que cuente con las siguientes características:

De igual forma, recuerda que también será necesario contar con un disipador de calor. Algunas memorias SSD ya lo incluyen, mientras que otras no. Recuerda que el disipador de calor no debe superar las medidas previamente mencionadas, ya que de lo contrario no cabrá dentro de la ranura del PS5.

Si ya tienes tu SSD y tu disipador de calor, entonces puedes echarle un vistazo a este video que te explica exactamente cómo instalar el SSD.

Fuente: PlayStation