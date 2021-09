Venom: Let There Be Carnage ya tiene primeras reacciones

Después de varios rumores y especulaciones, Sony decidió adelantar la fecha de estreno para Venom: Let There Be Carnage. Esto significa que algunos medios especializados ya tuvieron oportunidad de ver la nueva película del simbionte y las primeras reacciones indican que esta secuela supera por mucho a la original.

En redes sociales, aquellos afortunados que ya tuvieron oportunidad de verla han compartido sus primeras reacciones, y como te decía antes, parece que sí terminó por cumplir.

“Venom: Let There Be Carnage es una alocada mezcla entre una película de amigos, romance y terror. No pierde el tiempo llegando a la acción y nunca se detiene. Hardy está que arde y Harrelson *ES* Carnage. No se pierdan los créditos.”

“Venom: Let There Be Carnage es una verdadera locura. Es una ridiculez de inicio a fin. Me encantó la primera, y esta eleva todo a 11. Y carajo, ESA escena post-créditos.”

“Tuve la suerte de ser de los primeros en finalmente ver Venom: Let There Be Carnage y me encantó. La primera de Venom es de mis favoritas entre el MCU moderno y su secuela nos cuenta una muy humana y hermosa historia para Eddie Brock.”

Así que como pudiste ver, la película parece haber cumplido expectativas, aunque por supuesto, lo mejor es esperarnos a que tengamos la calificación oficial. Recordemos que estas primeras impresiones no siempre hacen un buen trabajo representando al producto final, tal y como sucedió con Batman v Superman, Suicide Squad de David Ayer, y Justice League de Joss Whedon.

Venom: Let There Be Carnage llega a cines el próximo 1 de octubre.

Via: TotalFilm