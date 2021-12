Incluso con la pandemia, el Nintendo Switch recibió muchos increíbles títulos este año. Tuvimos cosas aptas para toda la familia como Mario Party Superstars, así como otros juegos single-player como Metroid Dread y Shin Megami Tensei V. Sin importar cuál género sea tu favorito, seguramente que la consola híbrida de la Gran N tuvo algo para ti en 2021.

Para cerrar el año, Metacritic ha publicado una lista con los mejores juegos de Switch que salieron en los últimos 12 meses y acá abajo te compartimos el Top 10 con las respectivas calificaciones que obtuvieron en la plataforma:

1. The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition – 96/100

2. Tetris Effect: Connected – 95/100

3. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 89/100

4. Death’s Door – 89/100

5. DUSK – 88/100

6. Fez – 88/100

7. Overcooked! All You Can Eat – 88/100

8. Monster Hunter Rise – 88/100

9. Metroid Dread – 88/100

10. Quake Remastered – 87/100

Seguramente te estarás preguntando, ¿qué demonios es The House in Fata Morgana y por qué ocupó el primer lugar de esta lista? Se trata de una novela visual de suspenso, la cual está dividida en tres episodios. Si eres fan de este género, entonces definitivamente deberías darle una oportunidad.

El resto de la lista está compuesta por juegos bastante conocidos, y algunos de ellos incluso salieron en años anteriores en otras plataformas, pero apenas fue en 2021 que llegaron al Switch.

Nota del editor: Sin lugar a dudas, el 2022 será un año bastante interesante para el Switch especialmente porque podríamos contar con el estreno de la secuela de Breath of the Wild, así como de Bayonetta 3 y quién sabe qué otras cosas tenga la Gran N bajo la manga.

Via: Metacritic