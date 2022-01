Hidetaka Miyazaki no tiene pensado jugar Elden Ring

Cada vez falta menos tiempo para el lanzamiento de Elden Ring, y la gran mayoría de nosotros estamos sumamente emocionados por ponerle las manos encima. Pero en el caso de Hidetaka Miyazaki, presidente de FromSoftware, dijo que aunque esta nueva aventura está “cerca” de ser su juego ideal, es probable que nunca vaya a jugarlo porque ya pasó un amplio tiempo trabajando en él.

Platicando con la revista EDGE, Miyazaki explicó de por qué Elden Ring es su juego ideal. Este nuevo mundo creado en colaboración con George R.R. Martin está diseñado especialmente para fomentar a los jugadores a explorarlo y pelear contra épicos jefes, dos cosas “simples” que Miyazaki verdaderamente disfruta. En sus propias palabras:

“Sabes, es probable que nunca vaya a jugar Elden Ring porque es un juego que yo mismo hice. Es mi política personal. No obtendrías ninguna de las sorpresas que los nuevos jugadores sí podrán experimentar. Como dije antes, no me gustaría jugarlo así. Pero incluso si lo hiciera, estaría cerca de ser mi juego ideal. No me acerco a él pensando ‘este es el tipo de mundo abierto que quiero producir.’ Es solo que el mundo abierto enriquece la experiencia ideal que yo quiero lograr. Para dar unos cuantos ejemplos sencillos, si yo fuese a explorar este mundo, me gustaría tener un mapa. O, ya sabes, si viera algo en la distancia, me gustaría poder ir allá y explorarlo. Y quiero pelear contra un dragón en un escenario épico. Cosas como esas, son muy simples, pero Elden Ring me permite convertirlas en una realidad, siendo así un juego casi ideal para mí.”