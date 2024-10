Éste es el significado de Daima en Dragon Ball

Dragon Ball Diama ha comenzado su transmisión, y si bien aún hay misterios que tendrán una respuesta conforme el anime avance, hay una cuestión que los fans siguen sin entender claramente: ¿qué significa la palabra Daima? Bueno, esto es algo que solo Akira Toriyama sabe.

Daima no es una palabra real. Esto no tiene un significado directo del japonés a cualquier idioma. En su lugar, es algo que Toriyama inventó utilizando algunos conceptos del japonés. Si bien no hay una traducción directa, se puede considerar a Daima como “malvado” o “demoníaco”, algo que está relacionado directamente con la historia que este anime nos presenta.

En Dragon Ball Daima, Goku y compañía viajan al Reino de los Demonios. De esta forma, Daima es solo una forma más en la que Toriyama seguramente se refería a este lugar. Lamentablemente, nunca tendremos una respuesta oficial por parte de su creador, aunque Toyotaro u otra persona involucrada en Dragon Ball tal vez tenga una respuesta más acertada.

Te recordamos que Dragon Ball Daima ya está disponible en plataformas como Netflix y Crunchyroll. En temas relacionados, Dragon Ball Daima no tiene doblaje al español latino. De igual forma, a este anime le falta un personaje clave.

Vía: Nintenderos