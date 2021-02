Éstas son las mejoras y requerimientos de Days Gone en PC

El día de ayer estuvo repleto de noticias sobre PlayStation. Desde un nuevo State of Play, pasando por juegos gratis, hasta el anuncio de un PSVR para PS5. Incluso los jugadores de PC se verán beneficiados, ya que Days Gone llegará a esta plataforma en la primavera de este año. De esta forma, se han revelado algunas de las mejoras que podemos esperar, así como los requerimientos mínimos para tener este título en nuestra librería digital.

De acuerdo con Steam, Days Gone en PC tendrá “soporte para monitores ultrawide, frame rate desbloqueados y gráficos mejorados (mayor nivel de detalle, campo de visión, distancia de dibujado del follaje)”. Junto a esto, se compartieron un par de imágenes que nos demuestra el poder visual de este título.

Por otro lado, estos son los requerimientos mínimos para el juego:

-Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

-SO: Windows 10 64-bits

-Procesador: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

-Memoria: 8 GB de RAM

-Gráficos: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4 GB)

-DirectX: Versión 11

-Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

-Notas adicionales: Se recomienda SSD para almacenamiento

Y estos son los requerimientos recomendados para tener una buena experiencia:

-Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

-SO: Windows 10 64-bits

-Procesador: Intel Core i7-4770K@3.5GHz o Ryzen 5 1500X@3.5GHz

-Memoria: 16 GB de RAM

-Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

-DirectX: Versión 11

-Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

-Notas adicionales: Se recomienda SSD para almacenamiento

Como siempre, es posible utilizar componentes más potentes para disfrutar de una experiencia con una mayor calidad. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para Days Gone en PC, aunque se espera esté disponible en la primavera de este año. De igual forma, pese a que aún no hay detalles, veremos más juegos de PlayStation en esta plataforma en un futuro.

Vía: Steam