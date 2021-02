Acusan al creador de Los Padrinos Mágicos de plagiar un fan art de Attack on Titan

La emoción por la última temporada de Attack on Titan ha llegado a niveles que superan a cualquier fan del anime, y las nuevas aventuras de Eren y compañía son temas de conversación para muchos. Sin embargo, esto también ha dado pie a varias controversias. Desde fans enojados por la animación, hasta acusaciones de plagio. Este último punto es el caso de Butch Hartman, el creador de Los Padrinos Mágicos, famosa caricatura de Nickelodeon.

Recientemente, Hartman publicó un fan art de Mikasa, esto como parte de una comisión que se le fue encargada. El animador publicó su trabajo en Twitter hace un par de días, y recientemente se le acusó de plagiar otro trabajo realizado por un admirador de Attack on Titan.

De acuerdo con el usuario 028ton en Twitter, un reconocido ilustrador, uno de sus trabajos publicados en 2018 fue plagiado por Hartman. De igual forma, esta persona le pidió a sus fans que no compraran obras plagiadas de este animador. Esto fue lo que comentó el autor de esta ilustración:

“Recibí un informe de que mi fan art ha sido plagiado. Revisé los tweets y encontré muchas similitudes con mi trabajo. Además, existía la posibilidad de que se estuviera ganando dinero, por lo que les estoy alertando urgentemente sobre esto”.

Como pudieron ver, hay similitudes entre los dos fan arts. Por el momento no sabemos si este problema podría escalar a un conflicto legal. De igual forma, Hartman no ha realizado un comentario al respecto. Por otro lado, es importante mencionar que ninguna de estas dos personas puede monetizar estos trabajos, ya que la propiedad de Attack on Titan, y por extensión Mikasa, no es de ellos, sino de Kodansha, publicación japonesa.

Vía: 028ton