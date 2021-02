Una presentación de Smash. Ultimate dedicada a Pyra se llevará a cabo la próxima semana

Durante el pasado Nintendo Direct, se reveló que Pyra y Mythra serán las siguientes peleadoras DLC para Super Smash Bros. Ultimate. Aunque en su momento no se compartió información adicional, el día de hoy se ha mencionado que la próxima semana se llevará a cabo una presentación especial dedicada a este nuevo contenido.

Por medio de un tweet, Nintendo of America ha confirmado que el próximo jueves 4 de marzo a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), Masahiro Sakurai, director de este juego, llevará a cabo una de sus clásicas presentaciones para compartir más información sobre este DLC.

Tune-in on 3/4 at 6am PT for an in-depth look at the new Super #SmashBrosUltimate DLC fighter, Pyra/Mythra, with Director Masahiro Sakurai. He will also reveal the fighter’s release date! pic.twitter.com/eSjrrgGqAk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 24, 2021