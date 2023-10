Estados Unidos revela nueva y amenazante arma nuclear

Este año ha sido bastante particular, pues ha salido a la luz la película de Oppenheimer, misma que nos narra el proceso de creación de la bomba atómica, la cual en su momento arrasó con una de las prefecturas de Japón más habitadas, Hiroshima. Y ahora, mediante las noticias, se ha mencionado que la milicia de Estados Unidos ya tiene en preparación algo mucho más potente y que jamás se ha visto.

El nombre del arma será B61-13, la cual va a reemplazar a las bombas B61-7, mencionando que tiene 24 veces más potencia a la lanzada en el país nipón, y la justificación para crearla fue que debido a la situación del mundo se ha puesto más tensa, solo están al pendiente de futuros adversarios. La extensión de explosión sería de 360 kilotones, teniendo la capacidad de casi abarcar dos estados de un país.

A eso suma la revelación de que contará con todos los protocolos de seguridad más avanzados, por lo que no es algo que se pueda lanzar por accidente, pues cuenta con un proceso de liberación en el que no puede haber algún tipo de fallos. Más que nada será usada para acabar con blancos difíciles o bases militares con mucha extensión, pero al parecer, no será usada para caer en partes donde habiten civiles.

Esto es en parte una medida de seguridad, puesto que la situación en Israel no es la mejor, inclusive se ha afectado de alguna manera a Estados Unidos, pues varios de sus ciudadanos fueron capturados y luego asesinados en un festival musical que se llevaba a cabo en la región. A eso se suma, que la embajada está tomando sus preocupaciones en caso de que deban abandonar el lugar y hasta quedar implicados en el conflicto.

Vía: AMA

Nota del editor: La verdad este tipo de anuncios dan un poco de miedo, no se sabe que tipo de decisión pueda tomar Estados Unidos, misma que hasta nos pueda afectar a nosotros en latam. En fin, ojalá la usen solo para cosas necesarias y no solo para demostrar superioridad o algo así.