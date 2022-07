Esta es la película que dará cierre a la fase 4 del UCM

San Diego Comic-Con nos ha estado dando grandes sorpresas en el panel de Marvel, esto con anuncios destacados como toda la fase cinco de las películas así como las series que se están estrenando en Disney Plus. Y mucho más importante, se menciona cuándo dará por terminada la fase 4 que inició después de haberse terminado Spider-Man: Far From Home.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que She-Hulk y Black Panther: Wakanda Forever concluirán la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, teniendo así el panorama hacia el siguiente paso que incluye bastantes series y películas en el horizonte.

Aquí están:

Secret Invasion – primavera 2023

primavera 2023 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 de mayo, 2023

5 de mayo, 2023 Echo – verano 2023

verano 2023 Loki: Season 2 – verano 2023

verano 2023 The Marvels – 28 julio, 2023

28 julio, 2023 Blade – 3 de noviembre, 2023

3 de noviembre, 2023 Ironheart – otoño 2023

otoño 2023 Agatha: Coven of Chaos – invierno 2023/24

invierno 2023/24 Daredevil: Born Again – otoño 2023

otoño 2023 Captain America: New World Order – 3 de mayo, 2024

Recuerda que She Hulk estrenará en agosto y Black Panther: Wakanda Forever en noviembre para dar cierre a la fase 4.

Vía: IGN