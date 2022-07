¡Marvel revela fecha de estreno de Fantastic Four!

No contentos con revelar bastante información sobre la quinta fase del MCU, Marvel Studios ha compartido los primeros detalles sobre la sexta fase de este universo cinematográfico. Aunque aún hay algunos puntos que necesitan aclararse, ya sabemos cuáles serán las películas que darán pie y terminarán este periodo.

Durante el panel de Marvel en San Diego Comic-Con, se reveló que Fantastic Four será la primera película en formar parte de la sexta fase del MCU. Esta cinta llegará a la pantalla grande el próximo 8 de noviembre de 2024. Por el momento se desconoce si John Krasinski, quien le dio vida a Mr. Incredible en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, retomará este papel para el largometraje.

Esto no es todo. Aunque por el momento no sabemos qué sigue después de Fantastic Four, se ha confirmado que Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars serán las dos películas que se encargarán de, no solo poner un fin a la sexta fase del MCU, sino que tendrán la tarea de concluir la Saga del Multiverso.

En este punto, se ha mencionado que Avengers: The Kang Dynasty llegará a las salas de cine el 2 de mayo de 2025. En temas relacionados, estas son las películas y series que conformarán la quinta fase del MCU. De igual forma, se revela una nueva serie de Daredevil.

Vía: IGN