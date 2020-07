Espectacular cosplay de Asuka recrear su aparición en las películas de Rebuild

Una vez más los fans nos demuestran cómo hacer que un personaje de anime se vea bien en live action. En esta ocasión, una cosplayer nos da una idea de cómo se vería Asuka de Evangelion en el mundo real. Sin embargo, no estamos hablando de la chica alemana que conoces del anime original, sino la que vimos en las películas de Rebuild.

Shirogane-sama es una chica que se ha encargado de darle nueva vida a personajes como Spider-Gwen y a Cindy de FFXV, entre otros. En esta ocasión ha recreado el icónico traje de Asuka que vimos en Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, con todo y su parche.

Este no es el único trabajo que le rinde honor a Asuka, recientemente otra cosplayer nos ofreció una mirada a este personaje en el mundo real. De igual forma, esta ilustración no apta para menores te cautivará.

Vía: Shirogane-sama