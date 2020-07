Yakuza: Like a Dragon también llegará a PS5 con una actualización

Recientemente les comentamos sobre como un par de clasificaciones señalaban que Yakuza: Like a Dragon podría ser una exclusiva de Xbox Series X en la siguiente generación. Afortunadamente, este no será el caso, y la próxima entrega en la serie estará disponible en PlayStation 5. Además, ya contamos con una ventana de lanzamiento del juego en consolas de generación actual.

Yakuza: Like a Dragon estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo mes de noviembre, por el momento no contamos con una fecha en específico. Por otro lado, las versiones de PS5 y Xbox Series X estarán disponibles en “una fecha posterior” en la temporada de “holiday 2020”.

SEGA ha confirmado que también se está planeando una “actualización de PlayStation 5 para el lanzamiento occidental”. El juego estará disponible a un precio de $59.99 dólares en todas las plataformas, y contará con un doblaje en inglés, el cual es opcional. Por último, puedes checar el nuevo tráiler en inglés de Yakuza: Like a Dragon a continuación:

Vía: IGN