¡Es oficial! Sony ya trabaja en una serie live-action de Twisted Metal

Sabíamos que Sony estaba trabajando en al menos 10 adaptaciones de videojuegos para la televisión, y ya se ha confirmado de forma oficial que el primero de ellos será sobre Twisted Metal. Así es, la compañía nipona está desarrollando una serie live-action de la popular franquicia que contará con unos cuantos talentosos escritores de cine.

Según reporta Variety, Sony Pictures Television y PlayStation Productions están desarrollando de forma conjunta una serie live-action de Twisted Metal. Aparentemente, desde 2019, Sony estaba buscando la manera de llevar esta franquicia a la pantalla chica, pero finalmente encontraron la manera de convertirlo en toda una realidad.

Este nuevo proyecto es descrito como una mezcla entre acción y comedia, basada en la obra original de Rhett Reese y Paul Wernick, escritores de películas como Deadpool y Zombieland. Asad Qizilbash, jefe de PlayStation Productions, dijo lo siguiente:

“Twisted Metal es una de las franquicias más aclamadas de PlayStation. Nos emociona tener a un talentoso equipo trabajando en adaptar este icónico videojuego.”

El show contará ls historia de un motociclista forastero quien recibe la oportunidad de mejorar su vida, pero solo podrá hacerlo si entrega un misterioso paquete en un misterioso mundo post-apocalíptico. Con la ayuda de un ladrón de autos, este personaje se enfrentará contra salvajes bandidos conduciendo autos destructivos y otros peligros, incluyendo a un degenerado payaso que conduce un camión de helados, quien los fans conocen como Sweet Tooth.

Aunque todavía no tenemos detalles oficiales sobre el elenco, se rumorea que Will Arnett podría ser la voz de Sweet Tooth en la serie, pero esto no ha sido confirmado al cien por ciento.

Fuente: Variety