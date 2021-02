¿Qué pasa si no aceptas las nuevas condiciones de WhatsApp? Aquí la respuesta

Como seguramente recordarás, hace unos cuantos meses WhatsApp se actualizó con nuevos términos y condiciones que provocaron mucha confusión entre los usuarios. De hecho, la compañía tuvo que postergar su implementación para explicar detalladamente a sus usuarios exactamente qué hacía, pero ¿qué pasa si no los aceptas?

Será el próximo 15 de mayo cuando se implementen de forma oficial estos nuevos términos, y ésto es lo que sucederá en caso de que tú no los aceptes:

“WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.”