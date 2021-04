¡Es oficial! Shovel Knight tendrá una increíble skin en Fall Guys

El día de ayer, Mediatonic publicó un pequeño teaser que insinuaba la aparición de Shovel Knight en Fall Guys. Bueno, hace unos momentos la cuenta oficial del juego en Twitter confirmó que un traje inspirado en el personaje indie llegará al battle royale en los próximos días.

De acuerdo con Mediatonic, el traje de Shovel Knight estará disponible el próximo sábado 10 de abril. Por el momento se desconoce el precio de este elemento cosmético, aunque es probable que tengamos que pagar cinco coronas por la parte superior, y otras cinco por la inferior.

Shovel Knight hits the store on Saturday! RT if you dig it pic.twitter.com/V0N7nOk5So — Fall Guys 🤖 Season 4 🤖 (@FallGuysGame) April 6, 2021

La armadura de Shovel Kinght se logra transportar de gran manera al mundo caricaturesco de Fall Guys. Esta no es la primera vez que vemos al caballero de la pala fuera de su propia serie, ya que Bloodstained: Ritual of the Night, Blasphemous, Yooka-Laylee y muchos juegos indie más, tienen alguna referencia a este personaje.

En temas relacionados, el creador de Gears of War enfurece en contra de las personas que llaman “juego muerto” a Fall Guys.

Vía: Fall Guys