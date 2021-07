¡Es oficial! La tripulación de Luffy ha obtenido a un nuevo miembro

One Piece comenzó simplemente con Luffy. Sin embargo, a lo largo de más de 20 años y mil capítulos del manga, la tripulación del Sombrero de Paja se ha expandido de gran forma. Ahora, en medio del arco de Wano, un nuevo miembro se ha sumado oficialmente a este equipo de piratas.

Recientemente, la cuenta de Toei Animation en Twitter confirmó que el primer hijo del mar, mejor conocido como Jimbei, se ha unido oficialmente a la tripulación de Luffy. Recordemos que hace un par de años, el pirata en forma de tiburón le prometió al personaje principal que se uniría a su equipo.

IT'S OFFICIAL: "First Son of the Sea" Jimbei is the new member of the Straw Hat Pirates! 🐋🦈🐟🏴‍☠️ #OnePiece #10thStrawHat pic.twitter.com/HWqI783IV6

— Toei Animation (@ToeiAnimation) June 28, 2021