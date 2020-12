¡Es hora de un cambio! DC revela al nuevo Batman

El mundo de DC se está preparando para llevarnos al futuro. Como los fans de los cómics ya sabrán, entre enero y febrero del próximo año comenzará la publicación de Future State, una serie que se llevará a cabo en 2030, un futuro en donde el Superman, Batman y la Mujer Maravilla que conocemos han abandonado sus papeles como héroes, y han relegado sus puestos a una nueva generación. De esta forma, se ha revelado quién será el próximo Caballero de la Noche en este medio.

Como lo reporta IGN, Tim Fox, el hijo separado de Lucius Fox y hermano del ex Batwing, Luke Fox, será el encargado de tomar el papel de Batman durante los eventos de la serie Future State: The Next Batman. Esta historia corre a cargo de John Ridley, guionista de 12 Years of Slave, y será ilustrada por Nick Derington, conocido por su trabajo en Doom Patrol.

A continuación puedes ver la portada que protagoniza el nuevo Batman.

Aunque por el momento se desconocen las consecuencias que tendrá este nuevo Batman en las futuras publicaciones de DC, el hecho de que un cómic que introducirá un compañero para Tim Fox está planeado para finales de febrero de 2021, quiere decir que la compañía está considerado mantener a este nuevo Batman en las páginas por un buen tiempo.

Future State: The Next Batman también contará con historias recurrentes de la familia de Batman, las cuales están enfocadas en liberar a la Ciudad Gotica del villano conocido como The Magistrate. Estas son: Arkham Knights, Outsiders, Batgirls, y Gotham City Sirens.

De esta forma, la serie de Future State está enfocada en Jon, quien toma el papel de Superman, Yara Flor, quien le dará vida a una nueva Mujer Maravilla, y en Tim, el encargado de mantener el legado de Batman. Estas publicaciones están planeadas para salir entre enero y febrero de 2021.

Vía: IGN