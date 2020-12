La Epic Games Store regalará un juego cada día durante las últimas dos semanas del año

El fin de año se acerca, y la Epic Games Store no quiere que te quedes sin juegos para disfrutar en esta temporada. De esta forma, han anuncio que una vez más comenzarán un periodo en donde los usuarios podrán obtener un par de juegos gratuitos cada día durante dos semanas.

Esta promoción especial comenzará el próximo 17 de diciembre. A partir de este día, podrás obtener un juego gratuito diferente durante 15 días, el cual solo estará activo durante 24 horas. De esta forma, podrás conseguir un mínimo de 15 títulos para PC, y todo sin gastar un solo centavo. Junto a esto, se ha revelado que el mismo 17 de diciembre inician las grandes ofertas en la Epic Games Store, en donde tendrás la oportunidad de obtener algunas experiencias con un descuento de hasta el 75%.

❄️🎁 COMING SOON 🎁 ❄️ The Epic Holiday Sale returns on December 17. Unwrap great deals and prepare for 15 Days of Free Games! https://t.co/Ww6pybdm6X pic.twitter.com/gkfK2uAms4 — Epic Games Store (@EpicGames) December 10, 2020

Por lo mientras, en estos momentos ya puedes ingresar a la Epic Games Store y descargar completamente gratis Pillars of Eternity: Definitive Edition, el cual nos ofrece la expansión The White March, así como el Deadfire Pack. Por otro lado, también tienes a tu disponibilidad Tyranny: Gold Edition, que incluye las expansiones Tales from the Tiers, Bastard’s Wound, un Portrait Pack y el soundtrack del juego.

Pillars of Eternity: Definitive Edition y Tyranny: Gold Edition son dos grandes título RPG de Obsidian Entertainment, los cuales puedes conseguir gratuitamente en PC entre el día de hoy, 10 de diciembre, y el próximo 17 de diciembre, día en que comenzará la promoción de final de año en la Epic Games Store.

Vía: Epic Games Store