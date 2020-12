Watch Dogs: Legion finalmente corrige el problema con los archivos de guardado

Exactamente un mes después del lanzamiento del Xbox Series X/S, y Watch Dogs: Legion finalmente será jugable en los nuevos sistemas puesto que Ubisoft acaba de anunciar un nuevo parche que corrige el molesto bug de las partidas de guardado.

Desde su debut, muchos jugadores han perdido parte de su progreso tras salir del juego, esto debido a que el sistema de autoguardado no funcionaba correctamente, y lamentablemente, significa tener que volver a hacer misiones completas a causa de este error.

You’ve been asking, and we’ve been listening!

Title Update 2.40 will be coming to all platforms tomorrow, and will include fixes for Xbox Series X/S saves, various crashes, retiring Prestige Ops and more! Read the full patch notes below.

📃: https://t.co/0vXFdJJO0p pic.twitter.com/0JxUhGFc9p

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) December 9, 2020