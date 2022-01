Epic Games recompensa a sus jugadores por un error

Durante el pasado mes de diciembre, Fortnite presentó una serie de problemas que impidieron el acceso al juego por hasta ocho horas. Si bien este problema fue resuelto lo más pronto posible, la comunidad quedó inconforme. Es así que Epic Games ha decidido compensar a todos los usuarios con un obsequio especial.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Epic Games reveló que aquellos que iniciaron sesión durante Winterfest, podrán obtener el pico de Crescent Shroom de manera completamente gratuita. Todo lo que necesitas hacer es ingresar a Fortnite entre el 7 y 10 de enero, y listo.

As thanks for everyone’s patience during the December login issues, we’ll be kicking off a Power Leveling Weekend from 1/7 @ 7 PM to 1/10 @ 7 AM ET and granting everyone who logged in during Winterfest the new Crescent Shroom Pickaxe before it arrives in the Shop later! pic.twitter.com/d2xiIDnyl2

— Fortnite (@FortniteGame) January 5, 2022