El battle royale de Fortnite, además de todos sus crossovers, también ha destacado por el modo construcción. Hay usuarios que detestan este apartado, y si tú también eres uno de ellos, entonces te alegrará saber que Epic Games ya estaría trabajando en un modo que elimina por completo esto, dejándote con una experiencia de battle royale mucho más “pura”, por decirlo de cierta manera.

Según HYPEX, un conocido filtrador de Fortnite, Epic Games estará lanzando un modo de tiempo limitado en donde estará prohibido construir en el battle royale:

Reminder that Epic are working on a “No Build” LTM.. I feel like this LTM would be so good right now with the Spiderman Mythic & Sliding 🔥 They’d just need to reduce damage to enviroment in that LTM. pic.twitter.com/2Q4FbBpsxo

— HYPEX (@HYPEX) December 29, 2021