Esta Navidad vimos todo tipo de reacciones por parte de la comunidad, específicamente, al momento de recibir una nueva consola. Sin embargo, una de estas reacciones se hizo viral en Twitter, al punto de que incluso llamó la atención de Aaron Greenberg, importante ejecutivo de Xbox.

Vía la red social previamente mencionada, el usuario s500ivan reveló que su esposa sorprendió a su familia al regalarles un Xbox Series X edición especial de Halo Infinite, y como podrás ver en el video, sus reacciones ciertamente son conmovedoras.

What a surprise from my wife @sanchezana_ to me and my son. We are stunned 😳 thank you so much! Your an amazing wife and Mom! @aarongreenberg @XboxP3 @Halo @PlutonForEver and thank you @xbox team for making this sweet console that was impossible to find 💚💚💚 pic.twitter.com/EypRngZARN

— s500ivan (@BenzMl) December 25, 2021