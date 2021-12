Éstos son los estrenos que llegarán a Netflix en enero

Con solo unos cuantos días restantes para que termine el año, Netflix ha decidido adelantarse y revelarnos cuáles serán todos los estrenos de películas, series, documentales, y más que estarán llegando a la plataforma de streaming en enero. Prepárate porque habrá un montón de contenido para todo tipo de espectador.

Películas

– Un lugar en silencio- 1 de enero.

– El páramo – 6 de enero.

– Madre/Androide – 7 de enero.

– El origen del mundo – 11 de enero.

– El asesino del nudo – 12 de enero.

– La periodista – 13 de enero.

– Impúdica – 13 de enero.

– El comediante – 14 de enero.

– Tratamiento real – 20 de enero.

– Múnich en vísperas de una guerra – 21 de enero.

– Jugar en casa – 28 de enero.

– Tropa acción – 4 de enero.

– Johnny test – 7 de enero.

– Viajes maestros Pokémon – 28 de enero.

Series

– Rebelde – 5 de enero

– Club Estambul: Parte 2 – 6 de enero.

– Hype House – 7 de enero.

– La elegida – 13 de enero.

– Archivo 81 – 14 de enero.

– After Life: Más allá de mi mujer. Temporada 3 – 14 de enero.

– La casa – 14 de enero.

– Jugando con fuego – 19 de enero.

– Juanpis González: La serie – 19 de enero.

– Riverdale. Temporada 5 – 20 de enero.

– Ozark. Temporada 4, parte 1 – 21 de enero.

– Snowpiercer. Temporada 3 – 25 de enero.

– The Sinner. Temporada 4.

– Percy – 26 de enero.

– La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana – 28 de enero.

– Jonathan Van Ness despierta tu curiosidad – 28 de enero.

– Estamos muertos – 28 de enero.

– The Walking Dead. Temporada 10 – 30 de enero.

Documentales

– Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores – 18 de enero.

– La divina gula – 19 de enero.

– Neymar: El caos perfecto – 25 de enero.

– Soy Georgina – 27 de enero.

Nota del editor: Ciertamente hay muchas cosas interesantes para arrancar el año, pero como recomendación personal yo te diría que le des oportunidad a Ozark, especialmente si te gustó Breaking Bad. La cuarta temporada será la última y estará dividida en dos partes, así que estás a tiempo para ponerte al corriente con ella.

Via: Netflix