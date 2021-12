Parece que Norman Reedus será el nuevo Ghost Rider del MCU

Estos últimos días empezó a circular el rumor de que Norman Reedus podría interpretar a Ghost Rider dentro del MCU. El actor le estuvo dando likes en Twitter a todos aquellos comentarios que exigían a Marvel Studios darle el papel. No obstante, una fuente asegura que Reedus ya aseguró este rol dentro de este universo cinematográfico.

De acuerdo con Giant Freaking Robot, una de sus más confiables fuentes les afirma que Reedus y Marvel ya llegaron a un acuerdo para que el actor pueda ser el nuevo Ghost Rider del MCU. De hecho, el propio Reedus también le dio like a la publicación en donde se confirma esta noticia.

Esto no es necesariamente una confirmación por parte del actor, ya que como te decía anteriormente, Reedus le está dando like a todo lo que incluya su nombre junto al de Ghost Rider, pero definitivamente son buenas noticias para los fans.

El personaje de Ghost Rider ha tenido varias interpretaciones en live-action y la más recordada (y tal vez odiada) fue a cargo de Nicholas Cage por allá de 2007. También tuvimos al actor Gabriel Luna, quien ahora dará vida a Tommy en la serie de TLOU, con su versión de Agents of S.H.I.E.L.D., la cual recibió mucha mayor aceptación por los fans.

Debido al peso de este rumor, es posible que Marvel deba romper el silencio para salir a confirmar oficialmente esta noticia. Giant Freaking Robot ha demostrado ser una fuente con bastante credibilidad anteriormente, pero de todos modos es mejor tomar esta información con reserva. Al menos por ahora.

Nota del editor: La verdad es que Reedus haría un increíble trabajo dando vida al personaje, y aunque me encantó el toque que le dio Luna en Agents of SHIELD, la confusión que existe dentro del MCU sobre lo que es canon y lo que no terminará siendo contraproducente, por lo que Marvel buscará empezar desde cero con ciertos héroes y villanos.

