Emulador de 3DS por fin llega al iPhone

Gracias a la apertura de emulación en la App Store, en los últimos meses hemos visto el lanzamiento de múltiples aplicaciones enfocadas a darnos la oportunidad de disfrutar de juegos clásicos, especialmente aquellos relacionados con las consolas de Nintendo. De esta forma, recientemente se reveló que, pese a que parecía imposible al inicio, un emulador de 3DS ya está disponible para dispositivos iOS.

De acuerdo con Nintendo Wire, actualmente ya está disponible Folium en la App Store. Este es un emulador de Nintendo 3DS, el cual, no es gratuito, puesto que tiene un precio de $4.99 dólares. Afortunadamente, solo necesitas pagar una vez para disfrutar de todas las ventajas que la aplicación nos ofrece.

Junto a esto, y como ya había advertido, el emulador aún tiene un par de problemas de optimización. Algunos usuarios han señalado que dispositivos como el iPhone 13 tienen problemas para correr la mayoría de los títulos del 3DS, por lo que es requerido un dispositivo actual para disfrutar de esta librería. El pobre desempeño de los juegos se debe, principalmente, a que Apple no permite que las aplicaciones en la App Store utilicen la compilación de código justo a tiempo (JIT), que a menudo se requiere para aliviar la carga del procesador de una computadora al calcular un código en un tipo más fácil de leer para el usuario. Dado que Folium no puede aprovechar la compilación JIT en iOS, los juegos 3DS requieren mucha potencia de procesamiento cuando se ejecutan en iOS.

Además de juegos de 3DS, Folium también es un emulador de Game Boy Advance, Nintendo DS. Junto a esto, la aplicación es compatible con diversos controles, lo que permite a los jugadores usar accesorios como el Backbone y los Joy-Con por medio de Bluetooth.

Ya lo sabes, si deseas disfrutar de tu librería de juegos de Nintendo 3DS en un iPhone, necesitas pagar $4.99 dólares para descargar Folium y tener un dispositivo moderno para evitar serios problemas de rendimiento. En temas relacionados, ya está disponible el emulador PPSSPP en iOS. De igual forma, llega el emulador de PlayStation al iPhone.

Nota del Autor:

Parece que hasta que no se resuelve el problema de JIT, no será posible correr juegos de Nintendo 3DS efectivamente en un iPhone, lo cual es algo lamentable, puesto que no todos tienen para comprar un iPhone 15 y gozar de esta gran librería de juegos.

Vía: Nintendo Wire