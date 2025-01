Empieza el 2025 con ofertas de juegos de PS4 y PS5

Oficialmente el año nuevo ha arrancado y con esto se promete mucho contenido en el ámbito de videojuegos, pues tan solo en estos meses llegan Donkey Kong Country Returns HD, Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii y muchos más que deleitarán a los fans. Sin embargo, hay títulos que se quedaron atrás en la cuestión de backlog, algunos de ellos con descuentos que valen la pena revisar.

Para quien no lo sepa, las ofertas de invierno en tiendas digitales de PlayStation siguen activas, por lo que los fans ya pueden ir adquiriendo juegos que aún no tengan en la colección, incluyendo algunos bastante llamativos como Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Call of Duty Black Ops 6, entre otros. Muchos de ellos cuentan con descuentos que van desde el 10 % hasta el 40%, por lo que hay que meterse a la tienda a explorar.

