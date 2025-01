Resident Evil 4 Remake es el juego que más rápido ha vendido

Hace ya poco más de un año se lanzó el remake de Resident Evil 4, juego que en un inició muchos fans sintieron innecesario debido a la popularidad del juego original, pero que al final cumplió con bastantes aspectos de mejoras, incluyendo la historia y jugabilidad más pulida que antes. Esto ha hecho que tanto fans como desconocidos le dieran la oportunidad, y como resultado las ventas no han sido para nada negativas, o al menos es lo que menciona el dueño de la franquicia.

Capcom ha anunciado que el producto se ha convertido oficialmente en el juego más exitoso de la saga. Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la reinvención del clásico ha superado las nueve millones de copias vendidas, consolidándose como un referente en la franquicia. Esta cifra lo posiciona por encima de otros títulos destacados de la serie, marcando un nuevo hito para la compañía.

De acuerdo con Alex Aniel, autor de Itchy, Tasty: An Unofficial History of Resident Evil, el desempeño comercial de RE4 en su octavo trimestre es notablemente superior al de entregas previas como Resident Evil Village y Resident Evil 7, que registraron ventas de 500,000 y 400,000 unidades, respectivamente, en ese mismo periodo. Incluso, el análisis sugiere que el juego ha añadido al menos un millón de copias vendidas entre octubre y diciembre de 2024.

Resident Evil 4 (2023) has sold 9 million copies as of December 19, 2024 😮

That would mean RE4 sold at least 1 million copies last quarter (October 1 through December 31), which would be the game's 8th quarter overall.

This makes RE4, by far, the fastest selling RE ever. https://t.co/S7q7afU8aV

— Alex Aniel (@cvxfreak) January 6, 2025