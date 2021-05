Emma Stone niega interpretar a Gwen Stacy en Spider-Man: No Way Home

Una vez más los rumores de una versión live action de Spider-Verse en Spider-Man: No Way Home se hacen pedazos. En una reciente entrevista, Emma Stone, quien interpretó a Gwen Stacy en las dos películas de The Amazing Spider-Man, reveló que no está involucrada en la nueva cinta del arácnido.

En una plática con MTV News, Stone fue cuestionada sobre la posibilidad de participar en Spider-Man: No Way Home, en donde confirmó que, hasta el momento, no tiene un papel en la esperada cinta. Esto fue lo que comentó:

“He escuchado esos rumores. No sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy [involucrado]”.

Recordemos que en el pasado, Andrew Garfield, quien interpretó a Spider-Man en dos películas, también mencionó que no ha sido contactado para retomar este papel. Aunque algunos actores con un historial en las cintas de este héroe, como Alfred Molina, han confirmado su regreso, ni Garfield ni Tobey Maguire parecen estar involucrados en este proyecto.

Te recordamos que Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2021. En temas relacionados, una filtración asegura que Kirsten Dunst aparecerá en No Way Home. De igual forma, Aaron Tyler-Johnson será Kraven the Hunter en el spin-off de Spider-Man.

Vía: MTV News