Aaron Taylor-Johnson será Kraven the Hunter en la película spinoff de Spider-Man

Y así de la nada, sin ningún tipo de rumor o filtración previa, se ha confirmado que Aaron Taylor-Johnson dará vida a Kraven the Hunter en la película en solitario que Sony tiene planeada para este villano. Adicionalmente, se reveló que el actor ha firmado un contrato para aparecer en múltiples otros proyectos como este personaje.

Recordemos que Sony, además de prestarle la licencia de Spider-Man a Marvel para el MCU, también está desarrollando su propio “Spider-Verse” live-action en el cual desarrollarán múltiples películas relacionadas a los villanos del arácnido. Entre estos proyectos se encuentran los filmes de Venom, Morbius y ahora, Kraven the Hunter.

Interesantemente, esta no sería la primera película de Taylor-Johnson relacionada a Marvel, ya que este actor también dio vida a Pietro Maximoff, aka Quicksilver, en Avengers: Age of Ultron. Debido a que estos dos universos son punto y aparte, creemos que no fue mucho problema darle el papel de Kraven al actor.

Kraven the Hunter está prevista para estrenarse el 13 de enero de 2023.

Via: The Wrap