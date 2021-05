Merle Dandridge, Marlene en el juego de TLOU, retomará su papel para la serie de HBO

La serie de The Last of Us sigue en marcha y, aunque por el momento no hay una fecha de estreno para esta producción, recientemente se reveló que una de las actrices que participó en el juego de Naughty Dog también dará el salto a la televisión, y aparecerá en el esperado show de HBO. Nos referimos a Merle Dandridge.

Merle Dandridge se encargó de darle vida a Marlene en el original juego de The Last of Us por medio de las capturas de movimiento. Ahora, un nuevo reporte por parte de Variety revela que la actriz retomará este papel en la serie de HBO. Recordemos que este personaje fue el responsable de unir a Joel y a Ellie. De esta forma, es seguro que esta versión de Marlene tenga el mismo rol.

Sin duda alguna, el caso de Dandridge es único. En este tipo de adaptaciones estamos acostumbrados a que los actores originales sean sustituidos, como sucedió con Troy Baker y Ashley Johnson en The Last of Us, quienes no interpretarán a Joel y Ellie respectivamente, sino que Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los encargados de darle nueva vida a estos personajes.

En temas relacionados, parece que se han filtrado los primeros detalles del supuesto remake de The Last of Us.

