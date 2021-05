Rumor: se filtran los primeros detalles sobre el remake de The Last of Us

Como seguramente recordarás, el mes pasado se reportó que Naughty Dog estaba trabajando en un remake para el primer The Last of Us. La noticia no fue muy bien recibida por los fans, pero de acuerdo con información reciente, este juego no solo mejorará en el apartado audiovisual.

Según informa GameReactor, este remake irá más allá que solo una mejora a la resolución, desempeño y texturas de la obra original. En su lugar, Naughty Dog hará uso de todo el poder y funcionalidades que ofrece el PlayStation 5. De igual forma, se menciona que están utilizando el mismo motor gráfico de The Last of Us Part II.

Evidentemente, sus desarrolladores también aprovecharán todas las funciones del DualSense, como los gatillos adaptables y la retroalimentación háptica. GameReactor no lo confirma al cien por ciento, pero parece que también habrá nuevo contenido que fue recortado del título original.

Via: ComicBook