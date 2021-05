Aquí los mejores trabajos del Unreal Engine 5 creados por los fans

Hace un par de días, Epic Games llevó a cabo una presentación especial enfocada en el Unreal Engine 5, y se confirmó que este motor ya estaba en early access para que los desarrolladores se vayan familiarizando con el software. De esta forma, muchas personas han creado trabajos sumamente impresionantes, los cuales nos muestran las posibilidades de esta nueva herramienta.

Actualmente, las personas han compartido videos e imágenes creadas en Unreal Engine 5, en donde las herramientas de Lumen, el cual está enfocado en la iluminación y las sombras, y Nanite, en donde el énfasis está en las partículas, nos demuestran el siguiente gran paso para esta industria. Algunos incluso han utilizado las RTX 3090 para hacer que la línea entre lo virtual y lo real se vuelve más delgada.

Here's another shot using Sky Creator's overcast weather preset. Lumen from #UE5 is insane, I can't even believe what I'm seeing on my screen here. pic.twitter.com/6T1E5luYme

I was able to load a 10 million polygon photoscan of Ziggy in the @UnrealEngine. Using #UE5's Nanite meshes I was able to load 1000 instances of it at 60fps before I got bored. That's 10 billion polygons and it didn't even blink. It could have handled a lot more than this. pic.twitter.com/IMRnQIjFSx

