¿Kirsten Dunst en Spider-Man: No Way Home? Filtración así lo revela

Parece que Marvel Studios no puede tomarse ni un respiro, puesto que las filtraciones de Spider-Man: No Way Home siguen y siguen saliendo. En esta ocasión, nuevamente se pudo haber filtrado la participación de Kirsten Dunst en la tercera película del arácnido.

Si has estado siguiendo de cerca todas las filtraciones sobre esta película, recordarás que no es la primera vez en que se rumorea sobre la presencia de Dunst en ella. Ahora, un listado de IMDB parece haberle arruinado la sorpresa a Marvel y en seguida te contamos qué pasó.

IMDB recientemente publicó un listado actualizado con todos el personal que estará involucrado en el filme. Dentro de ellos se puede ver listada a Askia Won-Ling Jacob como ayudante de vestuario personal de Dunst, esencialmente confirmando su participación en No Way Home. Sospechosamente, dicho listado ya ha sido eliminado pero acá te adjuntamos la evidencia.

Hasta ahora, ni Dunst ni Marvel Studios se han pronunciado al respecto, pero es casi un hecho de que el Spider-Verse live-action finalmente será presentado en esta película.

Spider-Man: No Way Home llega a cines en diciembre de este año.

Via: Twitter