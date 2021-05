Revelan impresionante figura de Mai, la cual mide casi un metro y cuesta más de mil dólares

Aunque el coleccionismo de figuras normalmente está repleto de réplicas diminutas de nuestros personajes favoritos, en algunas ocasiones nos encontramos con piezas que simplemente no se rigen por estas convenciones. Este es el caso de PJ Studio, quienes han creado una impresionante estatuilla de Mai, la icónica peleadora de The King of Fighters, la cual mide casi un metro, y cuesta más de mil dólares.

Recientemente se anunció que la estatuilla de Mai de 54cm ya se puede pre-ordenar en el sitio de Big Bad Toys Store por la módica cantidad de $1,049.99 dólares, esto sin contar los impuestos y el envío. Esta versión de la peleadora está basada en su aparición de The King of Fighter XIII.

Aunque esta pieza de Mai Shiranui está hecha de los materiales estándar, PJ Studio ha mencionado que esta es una figura de polystone, PU y resina, y sus ojos son de vidrio. La estatuilla cuenta con su traje tradicional y su abanico. Todos los interesados pueden adquirir esta figura aquí, y los envíos comenzarán en el cuarto trimestre del año.

Vía: Big Bad Toys Store