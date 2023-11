Elon Musk revisará por qué ya no hay interacción de Xbox y PS con X

Desde hace algunos meses atrás se confirmó que los usuarios de Xbox ya no pueden compartir sus capturas de pantalla mediante la plataforma de Twitter o X directamente, algo que le hizo mucho ruido a quienes a menudo les gusta hablar de sus experiencias en los juegos. Algo que dentro de poco tiempo se replicará con PlayStation, y ante esta duda, algunos ya se han puesto en contacto con el dueño de la red social, es decir, Elon Musk.

De hecho, se ha pensado que estas decisiones se han llevado a cabo por supuestos cobros que las empresas deberían cubrir para que se hagan las publicaciones dentro de la red social de mensajes cortos, algo que tal vez esté alejado de realidad o al menos eso nos ha hecho pensar el propio Musk. Y es que en una publicación de Daily News de Twitter donde se confirma que las comunidades de videojuegos se verán retenidas, ha contestado con un “voy a verlo”.

I will look into this

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2023