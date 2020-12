Ellen Page se declara transgénero y cambia su nombre a Elliot Page

Elliot Page, protagonista de The Umbrella Academy y nominado al Óscar por su papel en la película de Juno, anunció que es transgénero. Elliot, conocido anteriormente como Ellen Page, publicó un mensaje en redes sociales en el cual se dirige a sus seguidores para hacerles llegar la noticia sobre esta decisión.

En las propias palabras de el actor:

“Hola amigos, quiere compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Me siento increíblemente agradecido con todas las personas que me han apoyado en este viaje. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente amarme a mí mismo lo suficiente como para perseguir mi verdadero yo. He estado inspirado enormemente por la comunidad trans. Gracias a todos por su coraje, su generosidad y su trabajo por hacer de este mundo un lugar más inclusivo y apasionado. Ofreceré cualquier ayuda que pueda y seguiré aspirando por una sociedad más amoroso y equitativa.

Me encanta ser trans. Me encanta ser queer. Y entre más me quiero a mí mismo y acepto quién soy, más sueño, mi corazón se hace más grande y yo prospero más. Para todos los trans que sufren de acoso, abuso y violencia todos los días: los veo, los quiero, y haré todo lo que pueda por hacer de este mundo un lugar mejor.”