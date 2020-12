¡Es oficial! Control llegará a Xbox Game Pass en unos días

El pasado fin de semana, Xbox adelantó la posible llegada de Control, el aclamado título de Remedy Entertainment, al servicio de Game Pass. Ahora podemos decir con toda seguridad que esta épica aventura sí llegará a la plataforma y lo mejor de todo es que no deberás esperar mucho tiempo para disfrutarlo.

Vía una publicación en el blog oficial de Xbox, la compañía anunció que Control estará disponible en Xbox Game Pass este jueves 3 de diciembre, o sea, en dos días para cuando se haya redactado esta nota. Vale la pena aclarar que dentro de la publicación NO se menciona que se trate de la Ultimate Edition del juego, por lo que no gozará de las mejoras next-gen, es decir, se trata de la versión de Xbox One estándar.

Acá todos los otros títulos que llegarán a Game Pass este mes:

– Control (Android y Consolas): 3 de diciembre

– DOOM Eternal (PC): 3 de diciembre

– Haven (Consolas y PC): 3 de diciembre

– Rage 2 (Android): 3 de diciembre

– Slime Rancher (Android y Consolas): 3 de diciembre

– Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC): 3 de diciembre

– Yes, Your Grace (Android, Consolas y PC): 3 de diciembre

– Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Consolas y PC): 4 de diciembre

– Call of the Sea (Android, Consolas y PC): 8 de diciembre

– Monster Sanctuary (Android y Consolas): 8 de diciembre

– Starbound (PC): 8 de diciembre

– Unto The End (Consolas y PC): 9 de diciembre

– Assetto Corsa (Android y Consolas): 10 de diciembre

– Gang Beasts (Android y Consolas): 10 de diciembre

– GreedFall (Android, Consolas y PC): 10 de diciembre

– Superhot: Mind Control Delete (Android y Consolas): 10 de diciembre

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Consolas y PC): 10 de diciembre

Fuente: Xbox