Electronic Arts busca mejorar su reputación de cara a la nueva generación

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

El día de ayer se llevó a cabo la conferencia virtual EA Play Live 2020, donde el desarrollador estadounidense presentó algunas novedades. Desafortunadamente, el acontecimiento careció de la presentación de grandes novedades y la compañía prefirió centrarse en un mensaje de inclusión y juego cruzado entre múltiples plataformas. Ha quedado patente que los directivos de la empresa pretenden posicionar a la marca como una firma que escucha a los consumidores, intentando dejar en el pasado, el concepto de ser una máquina de hacer dinero sin importar los mecanismos para lograrlo.

La nueva generación de consolas siempre sirve de escaparate a las casas productoras de videojuegos, y en el caso de EA no será la excepción. A grandes rasgos, es posible visualizar que la estrategia de este corporativo se centrará en acciones concretas, entre las que destacan:

Mejora de reputación

En el consejo de administración de Electronic Arts, todavía causa enojo que durante los años 2012 y 2013 hayan sido considerados como la peor compañía de América y para 2018 lograran ubicarse como el negocio más odiado, derivado de la polémica generada por las microtransacciones de Star Wars Battlefront II. Durante la referida conferencia virtual, en más de una ocasión se hizo alusión a la responsabilidad social corporativa, agradeciendo a los médicos que combaten la epidemia del COVID-19, además de impulsar acciones de igualdad en su plantilla laboral y en la comunidad gamer para evitar cualquier tipo de discriminación y en su lugar, promover la inclusión.

Juego cruzado y apoyo masivo a Steam

Las experiencias en computadora no se centrarán solamente en Origin, sino que títulos como The Sims y Command & Conquer Remastered, se darán cita en Steam, para potenciar el catálogo multiplataforma. De igual modo, producciones como Star Wars Squadrons, Apex Legends y Rocket Arena harán lo propio, además de ofrecer juego cruzado entre diversos sistemas, lo cual se había convertido en una petición recurrente por parte de los videojugadores. La apuesta por los juegos multijugador está más que vigente y seguramente seguirá aportando grandes beneficios económicos gracias a los pagos derivados de las microtransacciones.

Títulos originales

Un aspecto a destacar fue la presentación de tres juegos que forman parte del catálogo de EA Originals: It Takes Two, Lost in the Random y Rocket Arena. Para el caso de los dos primeros, la producción corre a cargo de los creadores de A Way Out y Fe, respectivamente. La mala noticia, radica en que este par de títulos no verán la luz hasta el próximo año, pero se ha asegurado que los directores y programadores tendrán la libertad absoluta para explotar nuevas y arriesgadas experiencias en beneficio del consumidor.

Comunicación con los gamers

Con el propósito de no volver a repetir los errores del pasado, Electronic Arts ha hecho énfasis en que hoy más que nunca escuchará las necesidades de su base instalada de usuarios y esta campaña se regirá bajo el slogan “Build the future together”. De hecho, las redes sociales y juegos como The Sims han servido para que la empresa recabe información diversa tendiente a desarrollar prácticas de inteligencia de negocios que la lleven a tomar decisiones más acertadas en un mercado totalmente dinámico.

Apoyo a Nintendo Switch

Incipiente fue el apoyo a la consola híbrida de Nintendo, ya que si bien se ha estrenado Burnout Paradise y Apex Legends hará su debut en el otoño, así como una nueva versión legacy de FIFA 21, no se presentaron nuevos juegos que pudieran calmar las ansias de los gamers de Nintendo Switch. Es una realidad, que no se vislumbra una relación hostil de EA hacia Nintendo como ocurrió con el WiiU, pues confirmaron que trabajan en alrededor de siete proyectos, sin embargo, no se aclaró si serán producciones originales o únicamente ports de títulos que hayan sido lanzados en la pasada o actual generación.

Aunado a lo anterior, ha dejado un buen sabor de boca, el anuncio relativo al regreso del legendario Skate, mismo que había sido anhelado por el público durante varios años. Igualmente, los esfuerzos en los equipos creativos centrados a la nueva generación de consolas, confirmaron que habrá futuras entregas de Dragon’s Age, Battlefield y Need for Speed. En contraparte, pese al mensaje que EA intentó posicionar en la mente del consumidor, persisten algunas dudas; aunque busca mejorar su reputación, enfrentará un gran riesgo al seguir abusando de los DLC, las cajas de botín y las ediciones legacy a precio completo. Por su parte, Star Wars Squadrons luce impresionante y ofrecerá modos multijugador que darán horas de diversión a los fans, pero está por verse qué tan profunda podrá ser la campaña de un solo jugador o si únicamente servirá como introducción para jugar en línea.

