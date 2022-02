Este viernes 25 de febrero, Elden Ring finalmente estará llegando al mercado. Sin embargo, los medios especializados ya tuvimos oportunidad de disfrutar de la nueva aventura de FromSoftware, y por si no estabas enterado, este 23 de febrero salieron todas las reseñas (incluyendo la nuestra). ¿Qué opina la crítica sobre Elden Ring? Pues basta con decir que, al momento de redacción, este juego ya es uno de los mejores calificados de todos los tiempos.

En Metacritic, Elden Ring actualmente cuenta con una calificación del 97/100, misma que juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand Theft Auto V, Metroid Prime, y otros, han obtenido. Solamente hay cuatro títulos con una calificación de 98, mientras que The Legend of Zelda: Ocarina of Time reina con una puntuación de 99.

Es probable que en los siguientes días esta calificación vaya a subir o bajar, ya que seguramente todavía restan un par de sitios especializados en publicar sus respectivas reseñas, sin embargo, esto demuestra que Elden Ring sin lugar a dudas cumplió con todas las expectativas de los fans.

Elden Ring llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 25 de febrero de 2022.

Nota del editor: Más que merecida esa calificación, ya que Elden Ring en verdad es un título sumamente especial. FromSoftware ha logrado reinventar su fórmula, y en el proceso, nos han entregado un juego que vale completamente la pena. Será difícil que algún otro juego este año logre superar lo que se hizo con Elden Ring.

Via: IGN