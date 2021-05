Elden Ring podría ser retrasado hasta 2022, insinúa compañía matriz de FromSoftware

Tal parece que aquellos que esperan jugar Elden Ring tendrán que esperar aún más. Como parte de su reporte financiero por el final del año fiscal, la compañía japonesa Kadokawa, empresa matriz de FromSoftware, ha señalado que esperan ingresos menores en este nuevo periodo financiero, debido a que prevén retrasos en sus próximos juegos.

En su más reciente reporte financiero, Kadokawa ha mencionado que esperan menores ingresos para el año fiscal que finaliza el próximo 31 de marzo de 2022, debido al “retraso en el desarrollo de nuevos proyectos”. De esta forma, muchos han especulado que Elden Ring, el esperado juego de FromSoftware, no llegaría a nuestras manos hasta abril del siguiente año, como mínimo.

Si bien existe la posibilidad de que Elden Ring haya sufrido de un retraso interno y el juego no esté disponible hasta el siguiente año, Kadokawa podría simplemente no estar considerando el estreno de este título, debido a la incertidumbre con la fecha de lanzamiento. De esta forma, la compañía japonesa no estaría considerando a este entrega en sus previsiones anuales por ahora,

Recordemos que Kadokawa también es dueña de Spike Chunsoft, y el año pasado se firmó un acuerdo con Sony para crear nuevas IP de videojuegos y anime. De esta forma, existe la posibilidad de que los retrasos a los que se refiere la compañía japonesa estén relacionados con estos proyectos.

Esperemos que esta situación sea aclarada lo más pronto posible. Quizás durante E3 2021 tengamos más información respecto a Elden Ring.

Vía: Kadokawa