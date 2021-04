El volumen 34 de Attack on Titan incluirá contenido inédito sobre el final del manga

Tal parece que Hajime Isayama no está listo para abandonar el mundo de Attack on Titan. El autor de esta obra ha revelado que en el volumen número 34 de este manga se incluirá contenido adicional que no fue incluido en el último capítulo de esta obra.

Ya que la revista Bessatsu Shonen Magazine, lugar en donde se publicaba Attack on Titan, es el hogar de otras obras, en algunas ocasiones los autores tienen que eliminar algunos elementos para cumplir con su espacio. De esta forma, el autor ha revelado que en el volumen 34 del manga veremos un par de observaciones y bocetos adicionales. Es importante mencionar que este contenido no cambiará el controversial final.

The final volume 34 of "Attack on Titan" by Hajime Isayama will have additional pages that weren't included in the final chapter pic.twitter.com/SSfPg5WpVW

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 14, 2021